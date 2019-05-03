Elazığ'da yiyecek arayan ayı ve yavrusu görüntülendi

Erkan BAY/PALU (Elazığ), (DHA)- ELAZIĞ’ın Palu ilçesinde yavrusuyla birlikte gündüz vakti yiyecek aramaya çıkan dişi ayı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Güllüce köyü Akdağ mevkiinde çobanlık yapan Mehmet Arıkanoğlu, sürüsünün yakınlarda dişi ayı ve yavrusunu fark etti. Arıkanoğlu, gündüz vakti yiyecek arayan ayı ve yavrusunu cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye başladı. Uzun süre yiyecek arayan ayı ve yavrusu, görüntülendiklerini fark edince dağlık alana doğru giderek gözden kayboldu.

