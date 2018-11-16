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Elazığ'da yolcu midibüsü kaza yaptı: 17 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 22:38 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu midibüsü şarampole uçtu, kazada 17 kişi yaralandı.

Elazığ'da yolcu midibüsü kaza yaptı: 17 yaralı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu midibüsü şarampole uçtu, kazada 17 kişi yaralandı.
Kaza saat 21.00 sıralarında Elazığ-Malatya karayolunun 30'uncu kilometresindeki Gözeli kavşağında meydana geldi. Diyarbakır istikametine giden Fırat Turizm firmasına ait Emrah Günbattı yönetimindeki 23 LV 028 plakalı yolcu midibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada 17 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Elazığ'da yolcu midibüsü kaza yaptı: 17 yaralıElazığ'da yolcu midibüsü kaza yaptı: 17 yaralıElazığ'da yolcu midibüsü kaza yaptı: 17 yaralıElazığ'da yolcu midibüsü kaza yaptı: 17 yaralı

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