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Elazığ'da yolcu minibüsü devrildi: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 18:45 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da yolcu minibüsü devrildi: 3 yaralı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA) - ELAZIĞ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğlen saatlerinde Poyraz köyü mevkisinde meydana geldi. Ağın ilçesine giden yolcuların taşındığı 23 Y 0284 plakalı minibüs sürücüsünün direkisyon kontrolünü yitirmesiyle devrildi. Kazada, 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.

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Elazığ'da yolcu minibüsü devrildi: 3 yaralıElazığ'da yolcu minibüsü devrildi: 3 yaralı

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