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Elazığ'da yufkacıya tüfekli ve bıçaklı saldırı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 20:50 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da, yufkacı dükkanına düzenlenen tüfek ve bıçaklı saldırıda 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da yufkacıya tüfekli ve bıçaklı saldırı: 4 yaralı

ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, yufkacı dükkanına düzenlenen tüfek ve bıçaklı saldırıda 1’i ağır 4 kişi yaralandı. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, akşam saatlerinde İzzet Paşa Mahallesi Hacı Kaya sokakta bulunan yufkacıda meydana geldi. İddiaya göre, kimlikleri belirsiz kişiler, yufkacı E.Ç.'ye pompalı tüfek ve bıçakla saldırdı. Saldırıda, iş yeri sahibi E.Ç. tüfekle vurulurken, yanında çalışan 3 kişi de bıçaklandı. Yaralı 4 kişi, ihbarla gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Elazığ'da yufkacıya tüfekli ve bıçaklı saldırı: 4 yaralı

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