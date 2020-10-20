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Elazığ’da yüzlerce sahte altın ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 16:10 | Son Güncelleme

Elazığ’da bir kişiyi Osmanlı dönemine aitmiş gibi hazırlanan tuğralı sahte altınlarla 35 bin TL dolandıran 4 şüpheli, polisin çalışması sonucu yakalandı.

Elazığ’da bir kişiyi Osmanlı dönemine aitmiş gibi hazırlanan tuğralı sahte altınlarla 35 bin TL dolandıran 4 şüpheli, polisin çalışması sonucu yakalandı. Polis 67 suç kaydı bulunan 4 şüpheliden ele geçirdiği 615 adet sahte altınla "Can Azerbaycan" yazarak Azerbaycan’a da destek mesajı verdi.
Edinilen bilgiye göre, dün şüpheliler önceden tanıdıkları M.Z.B. ile irtibat kurarak ellerinde Osmanlı dönemine ait altınların olduğunu belirtip, Van’dan Elazığ’a gelmesini istedi. Elazığ’a gelen alıcı şahısla buluşan şüpheliler, yüzlerce sahte altını gösterdikten sonra güven sağlamak için bir kuyumcuya gitti. Burada şüphelilerden 1’i, sözde tarihi altını bozduracağını belirterek içeri girdi. İçeriden 1300 TL para ve 2 adet çeyrek altınla çıkan şüpheli, 1 adet sözde tarihi altını kuyumcuya sattığına M.Z.B’yi inandırdı. Bunun üzerine şahıs, şüphelilerden 158 adet sahte altını 35 bin TL karşılığında satın aldı. Şüphelilerin gitmesinin ardından altınları inceleten şahıs hepsinin sahte olduğunu öğrenerek durumu polise bildirdi.
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri kısa sürede yaptığı çalışmada şüphelilerin H.K., İ.T., Ş.Y. ve A.Ö. olduğunu tespit etti. Adresleri belirlenen 4 şüpheli dolandırıcılığı yaptıkları gün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Yapılan aramada 615 adet altın görünümlü ve üstünde Tuğra bulunan sahte altın, 9 bin 100 TL para, 2 adet çeyrek altın, 3 adet kullanıma hazır SIM kart bloğu,7 adet cep telefonu,farklı illerde ikamet eden şahıslara ait telefon ve kişisel verileri içerir dokümanlar ele geçirdi.
4 şüphelinin 25’i dolandırıcılıktan toplamda 67 suç kaydı olduğu belirlendi. Emniyette ifadesi alınan 4 şüpheli bugün "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edildi.

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