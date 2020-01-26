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Elazığ’da Zamana Karşı Yarış

26.01.2020 16:00 | Son Güncelleme

Elazığ’dan haftanın son gününde de enkazdan kurtarılma haberleri geliyor. Bu arada 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 35’e yükselmiş durumda

Elazığ’da Zamana Karşı Yarış

Elazığ’dan haftanın son gününde de enkazdan kurtarılma haberleri geliyor. Bu arada 6,8 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 35’e yükselmiş durumda.

35 yaşındaki Ayşe Yıldız’la 2 yaşındaki kızı enkazdan kurtarıldı. Anne-kız 28 saat boyunca enkaz altındaydı.

3500 kişiyi bulan kurtarma ekipleri zamana karşı yarışıyor.

Cuma günü meydana gelen depremde 1600’den fazla kişi yaralandı. Enkazdan şu ana kadar 45 kişi kurtarıldı.

Hava sıcaklığının -5’i buduğu bölgede ekipler 9500 çadır kurdu, 17000 kişiye de sıcak yemek dağıttı.

Kurtarma ekipleri çalışmalarında Mustafa Paşa ve Sivrice’ye yoğunlaşmış durumda. Sivrice depremin merkez üssüne en yakın bölge.

Depremin ardından bölgede 680 artçı sarsıntının yaşandığı belirtiliyor.

Depremde 76 binanın yıkıldığı, 1000’den fazlasının da zarar gördüğü gelen bilgiler arasında.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, evsiz kalanlara en yakın zamanda ev sözü verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da depremin kurbanlarına maddi yardım dözü verdi.

Erdoğan, Türkiye’nin depreme hazırlığıyla ilgili sosyal medyada çıkanları eleştirirek iftira kampanyası olarak nitelerken, Ankara’da savcılık sosyla medya paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlattı.

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