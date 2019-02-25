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Elazığ’da ’zimmet’ operasyonu: 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2019 14:33 | Son Güncelleme

Elazığ’da polis tarafından düzenlenen ’zimmet’ operasyonunda aralarında icra müdür yardımcısının da olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, adliyede icra takibi yoluyla tahsil edilen parayı zimmetlerine geçirdikleri tespit edilen şahıslara yönelik çalışma yaptı.

Elazığ’da polis tarafından düzenlenen ’zimmet’ operasyonunda aralarında icra müdür yardımcısının da olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, adliyede icra takibi yoluyla tahsil edilen parayı zimmetlerine geçirdikleri tespit edilen şahıslara yönelik çalışma yaptı. Çalışma kapsamında ekipler, aralarında icra müdür yardımcısı, icra katibi, avukat ve memurların da bulunduğu 9 şahıs gözaltına aldı. Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.
Operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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