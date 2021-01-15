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  4. Elazığ’da zincirleme kaza, kazaları beraberinde getirdi, 18 araç karıştı

Elazığ’da zincirleme kaza, kazaları beraberinde getirdi, 18 araç karıştı

15.01.2021 10:11 | Son Güncelleme:
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Elazığ’da sabah saatlerinde zincirleme kaza meydana geldi.

Elazığ’da sabah saatlerinde zincirleme kaza meydana geldi. Meydana gelen zincirleme kaza başka zincirleme kazalara da neden olurken, toplamda 18 aracın karıştığı 1 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
Kaza, Çaydaçıra alt geçidine girişte Malatya Caddesinin her iki şeridinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlk zincirleme kaza kent merkezine giden yolda meydana geldi. Cadde üzerinde buzlanma nedeniyle 1 kamyonet 5 otomobil birbirine girdi. Hemen ardından ise diğer şeritte 1 hafif ticari araç, alt geçidin duvarına çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederken, park halindeki ambulansa minibüs, minibüse de 3 otomobil çarptı. Olası kazaları engellemek için yol ulaşıma kapatıldı. Fakat bu kez de yolun kapatıldığı alanda 6 araç aralıklarla birbirine çarptı. Her iki şeritteki kazalara toplamda 1 ambulans, 1 hafif ticari araç, 1 kamyonet, 15 otomobil olmak üzere 18 araç karıştı. Öte yandan kazada yaralanan 1 kişi ise bölgeye sevk edilen ikinci bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Geçici olarak trafiğe kapatılan yol, kazalı araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma polis kontrolünde açıldı.

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