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Elazığ'da zincirleme trafik kazaları: 10 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 20:30 | Son Güncelleme

Elazığ'da zincirleme trafik kazaları: 10 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da buzlanma nedeniyle 4 farklı noktada meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 10 kişi yaralandı.

Malatya Caddesi Çayda Çıra Alt Geçiti yakınlarında meydana gelen ilk kazada, gizli buzlanma nedeniyle 13 araç birbirine çarptı.

Kazada yaralanan 5 kişi olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, Zübeyde Hanım Caddesi'nde 10, Cahit Dalokay Caddesi'nde 13 ve Elazığ-Keban kara yolu üzerinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazalarında ise 5 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ trafik kazaları

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