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Elazığ’da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

13.02.2021 10:29 | Son Güncelleme:
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Elazığ’da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.Kaza, merkeze bağlı Karşıya Mahallesi Cahit Dalokay Bulvarında meydana geldi.

Elazığ’da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 4 kişi yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Karşıya Mahallesi Cahit Dalokay Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araçlardan biri ani fren yapınca takip mesafesini korumayan diğer araçlar da peş peşe çarpıştı. Toplamda 4 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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