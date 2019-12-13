HABER

Elazığ’da zincirleme trafik kazası:4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 20:21 | Son Güncelleme

Elazığ’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Kaza, merkeze bağlı İcadiye Mahallesi Yakup Şevki Caddesi’nde meydana geldi.

Elazığ’da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı İcadiye Mahallesi Yakup Şevki Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 23 AAE 276 plakalı otomobil ile 23 AK 787 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 23 AAE 276 plakalı otomobil park halinde bulunan başka bir araca çarptı. Park halindeki araçta diğer bir araca çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

PARTNERSevgilisinin üstsüz pozlarını paylaştıSevgilisinin üstsüz pozlarını paylaştı
Küçük çocuğu darp ve cinsel istismar iddiasına tutuklamaKüçük çocuğu darp ve cinsel istismar iddiasına tutuklama
Hollanda'da çiftçilerden hükümetin tarım politikasına protestoHollanda'da çiftçilerden hükümetin tarım politikasına protesto
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Hamdi Alkan'ın kızından iddialı paylaşım

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç için istenen ceza belli oldu

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç için istenen ceza belli oldu

Artık kredi kartı kullanılabilecek!

Artık kredi kartı kullanılabilecek!

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Ben oturmak için seçilmedim

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Ben oturmak için seçilmedim

Adnan Oktar davasında flaş tahliye kararları!

Adnan Oktar davasında flaş tahliye kararları!

ABD Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı!

ABD Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Demirtaş'la ilgili o habere HDP'den yalanlama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: HDP mitingine saldırı davasında karar belli oldu

HDP mitingine saldırı davasında karar!

2020 bütçesi İBB Meclisi'nde onaylandı

İBB Meclisi'nin 2020 bütçesi onaylandı

Son dakika: Güleda Cankel'in katili Zafer Pehlivan hakkında istenen ceza belli oldu

Güleda Cankel cinayetinde yeni gelişme!

Akşener'in '20 milletvekili isteseler veririm' ifadesine AK Partili isimden tepki!

Akşener'in '20 milletvekili isteseler veririm' ifadesine tepki!

Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus askeri gemisi Boğaz'dan geçti

'Palu Ailesi'nin damadından 3 kadın memura ölüm tehditi!

Kamuoyunda ‘Palu Ailesi’ olarak biliniyorlar! Yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.