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Elazığ'daki, 15 noktada ilan edilen özel güvenlik bölgesi süresi uzatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.11.2018 12:14 | Son Güncelleme

 ELAZIĞ'da 4 ilçedeki 15 noktada ilan edilen özel güvenlik bölgesinin süresi, 15 gün daha uzatıldı.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da 4 ilçedeki 15 noktada ilan edilen özel güvenlik bölgesinin süresi, 15 gün daha uzatıldı.
Elazığ Valiliği, Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu ilçeleri kırsalında 15 farklı bölgede daha önce 15 Kasım- 29 Kasım tarihleri arasında ilan edilen özel güvenlik bölgelerinin süreleri uzatıldı. Valilik'ten yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, Elazığ İli Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu İlçe sınırları içerisindeki 15 ayrı bölgede 30 Kasım 2018 - 14 Aralık 2018 tarihleri arasında Elazığ Valiliği Kararı ile 15 gün süre İle özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Halkımızın can ve mal güvenliği için, özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır" denildi.
Özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerin isimleri ise şöyle sıralandı:
"Alacakaya ilçesinde Gortil Yaylası, Herbite Yaylası bölgesi, Arıcak ilçesinde Görese 1, 2 bölgeleri Karakoçan ilçesinde Gazdağı- Karaboğa dağları hattı, Dilektaşı Yaylası, Akpınar batısı, Pilavtepe, Koçyiğitler köyü batısı, Başak Yaylası, Velikan doğusu, Çatılı bölgesi ve Palu ilçesinde ise Akdağ, Haydar, Deştibotan yaylaları bölgelerinin olduğu belirtildi."

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