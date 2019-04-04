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Elazığ'daki 5,2 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 21:19 | Son Güncelleme

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım: - "Depremin merkez üssü Sivrice ilçesi ve köylerinden şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk intikal etmedi. Her ihtimale karşı başta AFAD olmak üzere ekipleri ilçeye yönlendirdik"

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı bildirildi.

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sivrice ilçesindeki depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını belirterek, "Depremin merkez üssü Sivrice ilçesi ve köylerinden şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk intikal etmedi. Her ihtimale karşı başta AFAD olmak üzere ekipleri ilçeye yönlendirdik." diye konuştu.

Kaldırım, başta Elazığ olmak üzere çevre illerde depremi hisseden herkese geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyledi.

Bu arada depremin Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Bingöl'de de hissedildiği öğrenildi.

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