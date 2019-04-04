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Elazığ'daki 5,2 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 22:35 | Son Güncelleme

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım: - "Depremin merkez üssü civarındaki 3 köyümüzde evlerde hafif hasar var" - "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan arayarak depremle ilgili bilgi aldı, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti."

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sivrice ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremde 3 köyde hafif hasar meydana geldiğini bildirdi.

Depremin merkez üssüne yakın Uslu, Doğanbağı ve Kavak köylerinde incelemelerde bulunan Vali Kaldırım, ölen ya da yaralananın olmadığı depremde söz konusu köylerde bazı evlerin duvarlarında hafif çatlaklar oluştuğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini arayıp depremle ilgili bilgi aldığını aktaran Kaldırım, "Cumhurbaşkanımız bizi aradı ve herhangi bir olumsuzluğun olup olmadığını sordu. Vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti." dedi.

Kaldırım, AFAD, UMKE, Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin depremin merkez üssündeki köylerde çalışma yaptığını ifade ederek gerekli bütün tedbirleri aldıklarını sözlerine ekledi.

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