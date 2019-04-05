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Elazığ'daki 5,2 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 00:11 | Son Güncelleme

Sivrice ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssüne yakın Uslu, Doğanbağı ve Kavak köylerindeki hasar tespit ve arıza giderme çalışmaları devam ediyor - Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım: - "Çok büyük bir deprem ama can kaybı ve yaralanmaların olmaması sevindirici bir durum. Diğer hasarlar devletimizin eli ile sarılır"

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Çok büyük bir deprem ama can kaybı ve yaralanmaların olmaması sevindirici bir durum. Diğer hasarlar devletimizin eli ile sarılır." dedi.

Sivrice ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssüne yakın Uslu, Doğanbağı ve Kavak köylerindeki hasar tespit ve arıza giderme çalışmaları devam ediyor.

Hasar gören enerji hatları onarılarak evlere elektrik verildi. Bazı vatandaşların, yaşadıkları korku nedeniyle evlerine girmeye çekindikleri görüldü.

Bölgede incelemelerde bulunan Vali Kaldırım, yaptığı açıklamada, köylerde hasarlı binaların olduğu bilgisinin alınmasının ardından köyleri ziyaret ettiğini söyledi.

Köylerde ikamet eden vatandaşların kış aylarında genellikle şehir merkezlerine gitmeleri nedeniyle evlerin çoğunlukla boş olduğunu dile getiren Kaldırım, "Yıkılma yok, çok şükür. Binalarda duvarlarda çatlama, sıvalarda dökülmeler var. Deprem erken saatte olunca vatandaşlarımız da kendilerini dışarı attı." ifadesini kullandı.

Jandarma, AFAD, İtfaiye, Kızılay ve sağlık ekiplerinin olay yerine hızlı bir şekilde ulaştığını aktaran Kaldırım, şöyle devam etti:

"Şu an hasar tespiti yapıyorlar. Vatandaşlarımız korkulu anlar yaşadı. Ekiplerimiz, vatandaşların ihtiyaçlarına bakıyor. Ne ihtiyaçları varsa anında gidereceğiz. Yarından itibaren muhtarlarımızla iletişime geçip tüm köyleri gezeceğiz. Sıkıntılı olan yerlerde tespitlerimizi yapacağız. Devlet olarak gerekli ne ihtiyaç varsa ne önlem alınması gerekiyorsa hepsini ekiplerimizce yapacağız. Vatandaşlarımız yanımızda, olayın paniği korkusu var. Hastaneye ya da polis ekiplerine ulaşan bir durum yok, ama biz ekiplerimizce sürekli araştırıyoruz. Muhtarlarımız ile irtibat halindeyiz. Çok büyük bir deprem ama can kaybı ve yaralanmaların olmaması sevindirici bir durum. Diğer hasarlar devletimizin eli ile sarılır."

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deprem Elazığ Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım

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