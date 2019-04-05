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Elazığ'daki 5,2 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 16:27 | Son Güncelleme

Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından Valilik koordinasyonunda Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü personelinden oluşan 24 kişilik teknik ekip, 21 köyde ön hasar tespiti için çalışmalarını sürdürüyor

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dün akşam meydana gelen depremin ardından Valilik koordinasyonunda Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü personelinden oluşan 24 kişilik teknik ekip, 21 köyde ön hasar tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, dün akşam saat 20.31'de Sivrice ilçesinde meydana gelen ve merkez üssü Kavak Köyü ve Doğanbağı olan 5,2 büyüklüğündeki depremle ilgili Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın sarsıntıdan etkilenen köylerde incelemelerini sürdürdüğü belirtildi.

Depremin hemen ardından Valilik bünyesindeki Kriz Merkezi'nin faaliyete geçirildiği aktarılan açıklamada, depremden sonraki ilk 15 dakika içerisinde keşif yapmak üzere bölgeye Jandarma ve AFAD ekipleri gönderilerek bütün köy muhtarlarıyla irtibat kurulduğu ve durum tespiti yapıldığı bildirildi.

Depremin hemen akabinde 12 kişilik 3 ayrı ekibin müdahale için bölgeye yönlendirildiğine işaret edilen açıklamada, "Bu çerçevede can kaybının olmadığı da teyit edilmiştir. Ayrıca Valimizin talimatıyla diğer illerden 5 kişilik arama kurtarma ekibi 1 araçla Sivrice ilçesine intikal etmiştir. Kızılay, UMKE, 112 ve İl Özel İdaresi ekipleri AFAD koordinasyonunda bölgeye toplu intikal ettirilmişlerdir." denildi.

Açıklamada ayrıca, bölgeden alınan bilgiler doğrultusunda ilk olarak ihtiyaç bulunan Doğanbağı köyüne 10, Akseki köyüne 13 çadır gönderildiği, çadırların ekipler tarafından ivedi bir şekilde kurulumunun gerçekleştirildiği aktarıldı.

Valilik koordinasyonunda Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü personelinden oluşan 24 kişilik teknik ekibin depremin merkez ve merkezine yakın 21 köyde ön hasar tespiti için çalışmalarını sürdürdüğü belirten açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saat 15.00 itibarıyla 16 köyde hasar tespit çalışmalarında 350 civarında konut incelemesi yapılmıştır. Olası kalan diğer köylere de ekipler intikal halindedir. AFAD, jandarma, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Kızılay Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından ek ihtiyaç tespiti için bölgede tarama işlemlerine de devam edilmektedir. Kızılay tarafından bölgeye yaklaşık 500 kişiye yetecek gıda malzemesi ile 115 battaniye, 115 yatak ve 23 ısıtıcı da gönderilmiştir. Yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı tüm tedbirler alınmıştır. Yaklaşık 75 personel, 25 araç ile çalışmalar tüm hızıyla titiz bir şekilde sürdürülmektedir. Yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşın tüm tedbirler alınmıştır. Nihayetinde afet bölgesinde evleri zarar gören farklı köylerdeki 43 ailenin barınmalarına yönelik çadırların kurulumu sağlanmıştır."

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deprem Elazığ

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