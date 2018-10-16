Elazığ'daki bıçaklı kavga

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir kişinin bıçaklanarak hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Nailbey Mahallesi Bahçeli Sokak'ta, Abdullah Argın'ın (19) bıçaklanarak hayatını kaybettiği, Rıfatcan K'nin (19) darp sonucu yaralandığı kavgayla bağlantısı olduğu tespit edilen firari şüpheliler E.K. ve A.B'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.K. çıkarıldığı mahkemece kasten adam öldürmek suçundan tutuklandı, A.B. ise adli kontrol hükümlerince serbest bırakıldı.

Elazığ'da, dün Nailbey Mahallesi Bahçeli sokakta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdullah Argın bıçakla, Rıfatcan K. ise darp sonucu yaralanmıştı.

112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Argın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

