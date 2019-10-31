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Elazığ'daki cinayet davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2019 19:09 | Son Güncelleme

Sivrice ilçesi kırsalında yanmış erkek cesedi bulunmasına ilişkin davada yargılanan 2 sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Sivrice ilçesi kırsalında yanmış erkek cesedi bulunmasıyla ilgili davada yargılanan 2 sanığa, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ömer Özcan ve Adem Akkurt ile maktul Suat Arslan'ın ailesi ve avukatlar katıldı.

Savcı mütalaasında, sanıklar hakkında, "tasarlayarak adam öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteminde bulundu.

Karar öncesi son savunmalarını yapan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

Duruşmada söz alan maktulün babası Abdurrahim ve eşi Rukiye Arslan, sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti.

Rukiye Arslan, sanıklardan Özcan'ın olaydan önce evlerine gelerek kendisinden bazı senetler istediğini, senetleri alamadığı taktirde birilerinin Suat'ın peşini bırakmayacağını söylediğini ileri sürdü.

Savunmaların ardından mahkeme heyetince, sanıklar Ömer Özcan ile Adem Akkurt'a, "tasarlayarak adam öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

- Olay

Elazığ'da, geçen yıl Suat Arslan'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirmiş, Arslan'ın öldürülmüş olma ihtimalini değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler Ömer Özcan ve Adem Akkurt’u gözaltına almıştı.

Ekipler, 26 Kasım 2018'de şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda, Arslan'ın, Sivrice ilçesi Duygulu köyü kırsalında öldürülüp yakıldığını tespit etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Elazığ

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