HABER

Elazığ'daki deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 19:49 | Son Güncelleme

Malatya Valisi Aydın Baruş, depremden etkilenen Doğanyol ilçesinde incelemelerde bulundu

Malatya Valisi Aydın Baruş, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dün akşam meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş ve beraberindekiler, depremde zarar gören Doğanyol ilçe merkezine bağlı mahalle ve mezralardaki hasarlı konutları ve kamu binalarını inceledi.

Baruş, depremde evleri zarar gören vatandaşların güvenli bir ortamda barınabilmeleri için gerekli tedbirlerin alınması için yetkililere talimat verdi.

İlçe merkezinde bulunan bir kahvehanede vatandaşlarla bir süre sohbet ederek sıkıntılarını dinleyen Aydın Baruş, "Devlet her zaman yanınızda. Sıkıntılar en kısa sürede aşılacak. Acil yardımları da ulaştırarak mağduriyetleri gidereceğiz." ifadelerini kullandı.

Vali Baruş'a, Kaymakam Yunus Emre Vural, Doğanyol Belediye Başkanı Hakan Bay, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan ve AFAD İl Müdürü Mustafa Türker ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri eşlik etti.

Öte yandan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince ilçede yapılan ilk incelemede, 46 konut ile 8 ahırda ağır hasar, 62 konut ve 5 ahırda hafif hasar tespit edildi. Bölgede hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Whatsapp'tan bir yenilik daha! Ayarlar'dan bunu yaparsanız... Whatsapp'tan bir yenilik daha! Ayarlar'dan bunu yaparsanız...
Atatürk Havalimanı'nda son anonslar... Son yolcular... Son uçuşlarAtatürk Havalimanı'nda son anonslar... Son yolcular... Son uçuşlar
Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecinde trafiğe kapatılacak yollar Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma sürecinde trafiğe kapatılacak yollar 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deprem Doğanyol Elazığ inceleme Malatya Malatya Valisi Aydın Baruş

En Çok Okunan Haberler

'Büyükçekmece'de seçimler iptal edilsin' başvurusu için karar

'Büyükçekmece'de seçimler iptal edilsin' başvurusu için karar

CHP'den flaş açıklama! İşte İstanbul'daki son durum...

CHP'den flaş açıklama! İşte İstanbul'daki son durum...

Yaş farkı engel tanımadı! 61 yaşındaki Zerrin Özer'in düğün heyecanı

Yaş farkı engel tanımadı! 61 yaşındaki Zerrin Özer'in düğün heyecanı

Sevgilisiyle yakalanan Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

Sevgilisiyle yakalanan Şeyma Subaşı: Yalvarırım çekmeyin

Binali Yıldırım'dan İstanbul oy farkı açıklaması

Binali Yıldırım'dan İstanbul oy farkı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Son dakika: Denizli'de otobüs devrildi: Ölü ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir bu olayı konuşuyor! 'HDP ve FETÖ'ye yakın görünmek için...'

İzmir bu olayı konuşuyor! 'HDP ve FETÖ'ye yakın görünmek için...'

20 haftanın ardından hazırlar! İşte TMH'nin eğittiği uzman erbaşlar

20 haftanın ardından hazırlar! İşte TMH'nin uzman erbaşları

Diyarbakır'da 2 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili flaş gelişme

Diyarbakır'da terör operasyonu: 14 gözaltı

Atatürk Havalimanı’ndaki hayvanlar unutulmadı

Atatürk Havalimanı’ndaki hayvanlar unutulmadı

YSK'dan İstanbul kararları! İşte ilçelerde son durum

YSK'dan İstanbul kararları!

Yumurta almaya gitti, foseptiğe düştü

Karısını foseptik çukurunda buldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.