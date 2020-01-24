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  4. Elazığ'daki deprem Adana, Hatay ve Osmaniye'de de hissedildi

Elazığ'daki deprem Adana, Hatay ve Osmaniye'de de hissedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 21:41 | Son Güncelleme

Adana Valisi Mahmut Demirtaş: - "Allah'a şükür, Adana'da bir olumsuzluk yok" - Hatay Valisi Rahmi Doğan: - "Ciddi bir sıkıntı yok. Kaymakamlardan ve yetkililerden de bilgi aldım. İlk belirlemelere göre bir olumsuzluk görünmüyor" - Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun: - "İlk incelemelerimizde, ilimiz genelinde herhangi sorun gözükmüyor"

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem, Adana, Hatay ve Osmaniye'de de hissedildi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin kentte de hissedildiğini belirterek, "Allah'a şükür, Adana'da bir olumsuzluk yok. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." diye konuştu.

- Hatay ve Osmaniye'de de vatandaşlar sokaklara çıktı

Depremin hissedildiği Hatay'da da vatandaşlar sokaklara çıktı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, kentte depremi hissettiklerini ifade ederek, "Ciddi bir sıkıntı yok. Kaymakamlardan ve yetkililerden de bilgi aldım. İlk belirlemelere göre bir olumsuzluk görünmüyor. Araştırmalarımız sürüyor." dedi.

Osmaniye'de hissedilen depremle ilgili açıklamada bulunan Vali Ömer Faruk Coşkun da "Depremi ilimizde hissettik. İlk incelemelerimizde, ilimiz genelinde herhangi bir sorun gözükmüyor. Ekiplerimiz özellikle kırsal kesimde incelemelerini sürdürüyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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