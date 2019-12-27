Elazığ'daki deprem nedeniyle Malatya'nın Doğanyol ilçesinde eğitime ara verildi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Malatya'nın Doğanyol ilçesinde eğitime bugün ara verildi.

Doğanyol Kaymakamı Yunus Emre Vural, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivrice ilçesinde saat 10.02'de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremin ilçede de hissedildiğini söyledi.

Depremde özellikle öğrencilerin panik yaşadığını aktaran Vural, "İlçemizde deprem nedeniyle olumsuz bir durum söz konusu değil. Herhangi bir can ve mal kaybımız bulunmuyor. Sadece öğrencilerimiz tedirgin oldu. Bu nedenle ilçe genelinde eğitime ara verdik." dedi.

Öte yandan Malatya Valiliğince depreme ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremde ilimiz merkez ve ilçelerinde herhangi bir can kaybı ve yaralanma vuku bulmamış olup İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü görevlilerince oluşturulan teknik ekipler tarafından, bölgeye yakın olan Doğanyol ve Pütürge ilçelerine bağlı mahallelerde hasar tespiti ve araştırmalar devam etmektedir."

