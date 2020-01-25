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Elazığ'daki deprem nedeniyle taziye ve destek mesajları

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 11:36 | Son Güncelleme

Azerbaycan, Bulgaristan ve Katar Dışişleri Bakanları, taziye ve dayanışma mesajı verirken, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği başsağlığı ve "geçmiş olsun" paylaşımında bulundu

Azerbaycan, Bulgaristan ve Katar Dışişleri Bakanları ile ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle taziye ve destek mesajlarını iletti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ile Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim Al Sani, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla aradı. Çavuşoğlu'na taziye ve dayanışma mesajlarını ileten Bulgar ve Katarlı bakanlar, yardıma hazır olduklarını vurguladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Novruz Memmedov ise Dışişleri Bakanlığı kanalıyla paylaştığı mesajında, "Elazığ’daki deprem dolayısıyla başsağlığı diliyorum. Olabilecek ihtiyaçlarınız için her türlü yardıma hazırız." ifadesini kullandı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Twitter'dan yaptığı paylaşımda da, "Dün gece meydana gelen depremde hayatlarını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz. Geçmiş olsun Türkiye." mesajı yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ'daki deprem taziye

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