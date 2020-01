Elazığ'daki deprem nedeniyle Türkiye'ye başsağlığı mesajları

- KKTC

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yayımladığı mesajında, tüm Türkiye'ye başsağlığı ve sabır diledi.

Akıncı, mesajında Elazığ merkezli depremde can kayıpları ve yaralıların olduğunu öğrenmekten duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına yaşamını yitiren kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Acılı ailelere ve şahsınızda tüm Türkiye'ye başsağlığı ve sabırlar temenni ediyorum." dedi.

- Gürcistan

Gürcistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yakın müttefikimiz ve dostumuzla tam dayanışma içerisindeyiz. Türk halkının ve özelikle mağdur ailelerin üzüntülerini paylaşıyoruz ve tüm yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelere yer verildi.

- Pakistan

Pakistan Başbakanı İmran Han, deprem nedeniyle başsağlığı ve geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Han, Pakistan’ın Türkiye’ye her türlü desteği vereceğini belirterek, "Türkiye’de yaşanan depremde çok sayıda can kaybı yaşanması ve yaralı haberlerinden dolayı üzüntü içindeyiz. Dualarımız kardeş Türkiye halkı ve hükümetiyledir. Pakistan her zaman onların yanındadır ve böyle bir zamanda her türlü desteği vermeye hazırdır." ifadesini kullandı.