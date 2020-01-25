HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Elazığ'daki deprem nedeniyle Türkiye'ye taziye ve destek mesajları

Elazığ'daki deprem nedeniyle Türkiye'ye taziye ve destek mesajları

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 15:22 | Son Güncelleme

Elazığ'daki deprem nedeniyle Türkiye'ye taziye ve destek mesajları

İran, Hollanda, İsveç, Estonya, Nepal ve Ürdün dışişleri bakanları ile Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu (SMDK), Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle Türkiye ile dayanışma vurgusu yaparak, başsağlığı dileklerini paylaştı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu telefonla aradı. Çavuşoğlu'na taziye ve "geçmiş olsun" dileklerini ileten İranlı ve Hollandalı bakanlar, yardıma hazır olduklarını dile getirdi.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Türkiye'yi vuran deprem hakkında trajik haberler. Etkilenen herkese en derin taziyelerimizi yolluyoruz." ifadesini kullandı.

Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, "Korkunç depremde sevdiklerini kaybeden herkese başsağlığı diliyorum. Bu zor zamanda Türk halkıyla beraberiz." mesajını Twitter üzerinden iletti.

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ve Nepal Dışişleri Bakanı Pradeep Gyawali de sosyal medya üzerinden Türkiye'ye taziyelerini sundu ve dayanışma mesajını paylaştı.

Diğer yandan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Enes el-Abde'nin Twitter paylaşımında, "Suriye halkı adına Elazığ'da yaşanan depremde hayatını kaybedenler için bütün Türkiye halkına başsağlığı diliyorum. Kalplerimiz, en zor zamanımızda yanımızda duran kardeşlerimizle. Hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim." mesajı yer aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
THY'den deprem bölgesine ek seferTHY'den deprem bölgesine ek sefer
Depremin boyutu Malatya'da gün ağarınca ortaya çıktı (2)Depremin boyutu Malatya'da gün ağarınca ortaya çıktı (2)
RDW kan testi nedir, neden yapılır?RDW kan testi nedir, neden yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Elazığ'daki deprem taziye

En Çok Okunan Haberler

Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Elazığ ve Malatya'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem paylaşımına tepki! 'Kızılay’ın anında para istemesi...'

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

3 bakandan ortak açıklama! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

3 bakandan ortak açıklama! Ölü sayısı 22'ye yükseldi

Deprem paylaşımı! 'Biz ne yapabiliriz'

Deprem paylaşımı! 'Biz ne yapabiliriz'

Elazığ'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor

Elazığ'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Elazığ'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor

Elazığ'dan güzel haberler gelmeye devam ediyor

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'daki depremin bilançosu açıklandı

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ depreminin ardından bir il için daha uyarı

Elazığ depreminin ardından bir il için daha uyarı

THY, yarın Elazığ ve Malatya'ya ek sefer yapacak

THY'den deprem bölgesine ek sefer

Esenyurt'ta silahlı çatışma! Yaralı ve gözaltılar var

Esenyurt'ta silahlı çatışma

Enkazdan annesiyle 8 dakika arayla çıkarılan Miraç hayatını kaybetti

Enkazdan çıkarılan Miraç hayatını kaybetti

Son dakika! AFAD'dan Elazığ depremiyle ilgili kritik 'yardım' açıklaması

AFAD'dan kritik 'yardım' açıklaması

Elazığ'daki depremde enkaz altında kalan kadın 112'yi arayıp, yardım istedi

Depremzedenin yardım çığlığı! Enkaz altından 112'yi aradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.