Elazığ'daki deprem nedeniyle Türkiye'ye taziye ve destek mesajları

"Bu trajik olayda yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Düşünce ve dualarım oradaki vatandaşlarladır. Kosova kurumları, gerekli insani yardım ve Kosova Güvenlik Gücü operasyonel birimler bakımında yardım etmeye hazırdır. Bu trajedide Kosova dost ülke Türkiye'nin yanındadır."

"Türk devleti, halkı ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz." diyen Haradinaj şunları kaydetti:

Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından dost ülke Türkiye'nin yanında olduklarını ifade etti.

PRİŞTİNE/TİRAN/PARİS/TİFLİS/BRÜKSEL/ÜSKÜP (AA) - Kosova, Arnavutluk, Gürcistan, Belçika, Kuzey Makedonya ile Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM), Elazığ ve çevre illeri etkileyen deprem nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Pasquier, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'den kendilerine korkunç haberler ulaştığını, ülkenin doğusundaki depremin neden olduğu can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu belirtti.

Öte yandan, muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) Genel Başkanı Lulzim Basha, sosyal medyadaki bir paylaşımında, "Depremde hayatını kaybedenlerden dolayı Türk halkı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı diliyorum. Düşünce ve dualarımız hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla birliktedir. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye halkıyla dayanışma içindeyiz." dedi.

Yaralılara acil şifalar dileyen Ruçi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek ve dayanışmamızı ifade ediyoruz çünkü doğal afetlerle ortak bir şekilde daha kolay ve hızlı baş edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Arnavutluk Meclisi Basın Ofisinden yapılan açıklamada Ruçi, "Bu zor zamanlarda, şahsım ve Arnavutluk Meclisi adına desteklerimizi sunuyor, Türk halkı ve hayatını kaybedenlerin yakınlarının acısını paylaşıyoruz." dedi.

Gakharia, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamasında, "Türkiye'de meydana gelen yıkıcı depremin mağdurları, kurbanları ve ailelerine başsağlığı diliyorum ve dayanışmamı ifade ediyorum. Bu zor anlarda Gürcistan Türkiye'nin yanında duruyor." ifadelerini kullandı.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, depremde hayatını kaybedenler için Türkiye'ye taziye mesajını yollayarak bu zor anlarda Gürcistan'ın Türkiye'nin yanında durduğunu söyledi.

Buric, "Türkiye'deki depremde bu kadar çok insanın hayatını kaybettiği için derinden üzüldüm. Düşüncelerim kurtarma operasyonuna yardım edenlerden yana. Avrupa Konseyi adına, üye ülkemiz Türkiye halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Pasquier, "AKPM adına, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına içten başsağlığı dileklerimi iletiyorum ve bu trajediden etkilenen herkese sempati duyuyorum." ifadelerini kullandı.

- Belçika

Belçika Savunma ve Dışişleri Bakanı Philippe Goffin, Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle "dayanışma" mesajı yayımladı.

Goffin, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin doğusundaki Elazığ kentini çok sayıda can kaybı ve yaralanmaya yol açan yıkıcı bir deprem vurdu. Kalbim, yaşamını kaybedenler ve aileleri ile. Belçika, bu felaketin üstesinden gelmesi için Türkiye'nin yanında." ifadelerini kullandı.

- Kuzey Makedonya

Kuzey Makedonya'daki Türk, Arnavut ve Makedon siyasi parti başkanları, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesaplarında paylaşımda bulunarak Türkiye'ye başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Türk Hareket Partisi (THP) Genel Başkanı Enes İbrahim, "Elazığ’da meydana gelen ve Elazığ çevresinde de hissedilen depremde etkilenen tüm vatandaşlara büyük geçmiş olsun." dedi.

Türk Demokratik Partisi (TDP) Genel Başkanı Beycan İlyas, depremi derin bir teessürle öğrendiklerini belirterek, "Yüce Allah vatanımızı, milletimizi her türlü felaketten korusun. Hayatını kaybeden soydaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.