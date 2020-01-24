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Elazığ'daki deprem Sivas, Niğde, Kayseri ve Kırşehir'de de hissedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 22:18 | Son Güncelleme

Elazığ'daki deprem Sivas, Niğde, Kayseri ve Kırşehir'de de hissedildi

KAYSERİ (AA) - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem, Sivas, Niğde, Kayseri ve Kırşehir'de de hissedildi.

Depremin hissedildiği Sivas'ta bazı vatandaşlar, evlerinden çıkıp, telefonla ulaştıkları yakınlarına durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Bu arada, Sivas'tan Elazığ'a gitmek üzere AFAD ekiplerinin yanı sıra 3 ambulans ve 3 UMKE timinden 25 kişinin hazır bekletildiği öğrenildi.

Niğde'de de depremin hissedilmesi üzerine bazı vatandaşlar evlerini terk edip sokağa çıktı. AFAD ekipleri, kentte herhangi olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabından "Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem, Niğde ve ilçelerinde de hissedilmiş olup, an itibarıyla herhangi can kaybı ve maddi hasar oluşmamıştır.‬ ‪Depremin merkezindeki ve hissedilen illerimizdeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun‬. ‪Dualarımız Elazığ için." paylaşımı yaptı.

Depremin hissedildiği Kayseri'de de vatandaşlar panik yaşadı. Sokağa çıkanlardan bazıları, yakınlarını telefonla arayıp iyi olduklarını haber verdi. AFAD yetkilileri, kent genelinde herhangi olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.

Bu arada, AFAD, UMKE ve Büyükşehir Belediyesinden bir itfaiye ekibinin, Elazığ'a gitmek üzere hazırlık yaptığı öğrenildi.

Kırşehir'de de hafif şekilde hissedilen deprem nedeniyle herhangi olumsuzluk yaşanmadı.

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