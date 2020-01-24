HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Elazığ'daki deprem Trabzon, Ordu ve Giresun'da da hissedildi

Elazığ'daki deprem Trabzon, Ordu ve Giresun'da da hissedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 22:38 | Son Güncelleme

Elazığ'daki deprem Trabzon, Ordu ve Giresun'da da hissedildi

Elazığ'daki deprem Trabzon, Ordu ve Giresun'da da hissedildi

Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem Trabzon, Ordu ve Giresun'da da hissedildi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Allah'a şükür ilimizde deprem kaynaklı bir olumsuzluk yaşanmadı. Elazığ'daki vatandaşlarımız başta olmak üzere depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesini kullandı.

- Ordu

Depremin hissedildiği Ordu'nun Altınordu ilçesinde de vatandaşlar sokaklara çıktı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ordu'dan da hissedilen, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem neticesinde can kaybının ve yaralanmaların olmamasını temenni ediyor, Elazığ ve çevre illerde yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ordu halkı ve Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak, ihtiyaç olması durumunda yaşanabilecek mağduriyetlerin giderilmesi için seferber olacağımızı bildirmek isteriz. Allah memleketimizi tüm felaketlerden muhafaza etsin."

Vatandaşlardan Fatma Tomakin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "O anda korktuk tabii ki. Üzülüyorsun, ne yapacağını bilemiyorsun. Çocuklar ve arkadaşlarla bir araya toplandık. Biraz bekledik, geçmedi, aşağıya indik. 8'inci katta oturuyoruz. Herkesin ziline basarak indik." dedi.

Mehmet Efe Gülşen de "Daha az önce çok korkunç bir şekilde deprem hissettik ama panik yok. Duyduğum anda annemi ve kardeşimi alıp dışarı çıktım. Korkacak bir şey yok ama yine de dikkatli ve tedbirli olmak için aşağı indik." ifadesini kullandı.

- Giresun

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu da kentte hissedilen depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Şenlikoğlu, "Elazığ'da olan 6,8 büyüklüğündeki depremi Giresun'umuzda da hissettik. Can kaybı yaşanmaması en büyük temennimizdir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." paylaşımında bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Malatya'da 4.6 büyüklüğünde depremMalatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
İçişleri Bakanı Soylu depremin ardından açıklama yaptı (2)İçişleri Bakanı Soylu depremin ardından açıklama yaptı (2)
Bıldırcın yumurtasının boyutunu aşan inanılmaz faydaları!Bıldırcın yumurtasının boyutunu aşan inanılmaz faydaları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deprem Trabzon

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı

İşte yeni Peugeot SUV 2008'in Türkiye fiyatı

İstanbul'da panik yaratmıştı! Yeni gelişme

İstanbul'da panik yaratmıştı! Yeni gelişme

Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

'Sevda bana yatak odasından...'

'Sevda bana yatak odasından...'

Enerji terapisi sırasında kendinden geçti!

Enerji terapisi sırasında kendinden geçti!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Deniz Baykal'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Deniz Baykal'dan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Son depremler sonrası canlı yayında korkutan açıklama

Son depremler sonrası canlı yayında korkutan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan deprem sonrası önemli uyarı

AFAD'dan deprem sonrası önemli uyarı

Bakan Soylu: Depremde 4 vatandaşımız hayatını kaybetti

Bakan Soylu: Depremde 4 vatandaşımız hayatını kaybetti

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ'daki depremden ilk kareler

Elazığ’daki deprem büyük paniğe neden oldu

Büyük panik! Balkondan atladılar

Elazığ depremiyle ilgili flaş açıklama: Yer kabuğu kırılmış olabilir

Elazığ depremiyle ilgili flaş açıklama: Yer kabuğu kırılmış olabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.