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Elazığ’daki depremde hayatını kaybeden 5 kişilik aile son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 14:57 | Son Güncelleme

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazında kalarak hayatını kaybeden 5 kişilik aile son yolculuğuna uğurlandı.Sivrice ilçesi merkezli depremde Elazığ kent merkezindeki Mustafa Paşa Mahallesi’nde iki bina çökmüştü.

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazında kalarak hayatını kaybeden 5 kişilik aile son yolculuğuna uğurlandı.
Sivrice ilçesi merkezli depremde Elazığ kent merkezindeki Mustafa Paşa Mahallesi’nde iki bina çökmüştü. Yıkılan 5 katlı binalardan birinde ikamet eden dedeleri Mehmet ve anneanneleri Aişe Arifoğlu’nu ziyarete gelen çocuklar ve anneleri hayatını kaybetmişti. Enkazdan cansız bedenleri çıkartılan dede Mehmet, anneanne Aişe Arifoğlu, kızları Halime ile onun çocukları Miraç Ali ve Rüya Aslan’ın cenazeleri, son yolculuklarına uğurlanmak üzere aynı mahallede bulunan Kışla Camii’ne getirildi. Cenaze törenine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da katıldı. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Cenazeleri aynı tabutta camiye getirilen iki kardeşin babaları ise güçlükle ayakta durdu. Kılınan cenaze namazı sonrası cenazeler defnedilmek üzere asri mezarlığa götürüldü.

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