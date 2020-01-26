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Elazığ’daki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 36’ya yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.01.2020 18:01 | Son Güncelleme

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından hayatını kaybedenlerin sayısının 36’ya yükseldiğini bildirdi.AFAD, Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası son bilgileri paylaştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ’ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin ardından hayatını kaybedenlerin sayısının 36’ya yükseldiğini bildirdi.
AFAD, Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası son bilgileri paylaştı. AFAD’dan yapılan açıklamaya göre deprem sonrası AFAD koordinasyonundaki müdahale faaliyetleri ile 45 kişi enkazdan sağ kurtarıldı. Hayatını kaybeden vatandaşların sayısı 36’ya yükselirken, depremin ardından bin 607 vatandaş ise hastanelere başvurdu. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 3 bin 829 personelin görev aldığı belirtilen açıklamada, deprem sonrasında büyüklüğü 4’ün üzerinde olan 21 artçı sarsıntı meydana gelirken, toplam artçı sayısının 788 olduğu kaydedildi.
Hasar tespitlerine de yer verilen açıklamada, “AFAD Başkanlığı tarafından bölgeye 7 bin 505 çadır ulaştırılmış olup, ihtiyaç duyulan 4 bin 211 çadırın dağıtımı ve kurulumu tamamlanmıştır. 380 personelin katılımıyla devam eden hasar tespit çalışmaları kapsamında bin 521 bina incelenmiştir. Şu ana kadar yürütülen çalışmalar sonucunda 76 binanın yıkıldığı, 645 binanın ağır hasarlı olduğu belirlenmiştir” denildi.
Yapılan incelemeler sonrasında Elazığ ve Malatya’da toplamda bin 521 binanın incelemesinin tamamlandığı ve bunlardan 347’sinin hasarsız olduğu belirtildi. Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarda toplam 3 bin 733 personel, 555 araç, 19 arama kurtarma köpeği ve 5 hava aracının görev aldığı belirtilen açıklamada, "Elazığ şehir merkezinde hâlihazırda 3 bina enkazında arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. İhtiyaç durumunda kullanılacak iş makinaları AFAD koordinasyonunda görevlendirilirken, bölgede AFAD koordinasyonu dışında herhangi bir iş makinası çalıştırılmamaktadır" denildi.

Arama - kurtarma çalışmaları devam ediyor
Elazığ şehir merkezinde, yıkılan 3 binadan 1’inin enkazında arama - kurtarma çalışmalarının, diğer iki binanın enkazında ise tarama faaliyetlerinin sürdüğü aktarılan açıklamada,"Çalışmalar, AFAD koordinasyonunda 21 farklı kamu kurumu, sivil kurum ve kuruluştan 3 bin 637 personel, 22 arama kurtarma köpeği, 3’ü Mobil Koordinasyon Merkezi olmak üzere toplam 568 kara aracı ve 5 hava aracıyla devam ediyor" denildi.

Deprem için Elazığ ve Malatya Valiliklerine toplam 6 milyon lira yardım ödeneği
AFAD Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, gerektiğinde kullanılması amacıyla Elazığ Valiliği emrine 3 milyon lira, Malatya Valiliği emrine 3 milyon lira olmak üzere toplam 6 milyon liranın acil yardım ödeneği olarak gönderildiği ifade edildi.

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