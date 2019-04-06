Elazığ'daki depremde Malatya Doğanyol'da 121 yapı hasar gördü

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde geçen perşembe akşamı meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin, Malatya'nın Doğanyol ilçesinde bulunan 121 yapıda hasara neden olduğu belirtildi.

4 Nisan Perşembe günü saat 20.31'de, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Elazığ çevresindeki kentlerde de hissedilen depremin, merkez üssü Sivrice'ye yakın olan Malatya'nın Doğanyol ilçesinde 46'sı ağır olmak üzere 121 yapıda ağır hasara neden olduğu belirlendi. Depremin ardından Doğanyol'a giden Malatya Valisi Aydın Baruş, zarar gören binaları ve depremzedeleri ziyaret ederek bölgede incelemelerde bulundu.

Depremzedelerin sıkıntılarını dinleyen Vali Baruş, devletin her zaman yanlarında olduğunu, sıkıntıların en kısa sürede aşılacağını ifade etti.

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