HABER

Elazığ'daki depremde Malatya Doğanyol'da 121 yapı hasar gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 16:50 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde geçen perşembe akşamı meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin, Malatya'nın Doğanyol ilçesinde bulunan 121 yapıda hasara neden olduğu belirtildi.

Elazığ'daki depremde Malatya Doğanyol'da 121 yapı hasar gördü

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde geçen perşembe akşamı meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin, Malatya'nın Doğanyol ilçesinde bulunan 121 yapıda hasara neden olduğu belirtildi.
4 Nisan Perşembe günü saat 20.31'de, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Elazığ çevresindeki kentlerde de hissedilen depremin, merkez üssü Sivrice'ye yakın olan Malatya'nın Doğanyol ilçesinde 46'sı ağır olmak üzere 121 yapıda ağır hasara neden olduğu belirlendi. Depremin ardından Doğanyol'a giden Malatya Valisi Aydın Baruş, zarar gören binaları ve depremzedeleri ziyaret ederek bölgede incelemelerde bulundu.
Depremzedelerin sıkıntılarını dinleyen Vali Baruş, devletin her zaman yanlarında olduğunu, sıkıntıların en kısa sürede aşılacağını ifade etti.

FOTOĞRAFLI

Elazığ'daki depremde Malatya Doğanyol'da 121 yapı hasar gördüElazığ'daki depremde Malatya Doğanyol'da 121 yapı hasar gördüElazığ'daki depremde Malatya Doğanyol'da 121 yapı hasar gördüElazığ'daki depremde Malatya Doğanyol'da 121 yapı hasar gördü

Erkek arkadaşını başka kadınla görünce çılgına döndü!Erkek arkadaşını başka kadınla görünce çılgına döndü!
Nöbetçi noter uygulaması başladıNöbetçi noter uygulaması başladı
Bursa’da fetih şenliklerinde Diriliş izdihamıBursa’da fetih şenliklerinde Diriliş izdihamı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

Gülben Ergen, Semiha Yıldırım yorumuyla sosyal medyada gündem oldu!

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan oy farkı açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş seçim açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş seçim açıklaması

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

İşte ilk kez ortaya çıkan ses kayıtları

Sigaraya bu sabah zam geldi!

Sigaraya bu sabah zam geldi!

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

Kuşadası’nın yeni belediye başkanından ilk talimatlar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

YSK'dan İstanbul kararları!

YSK'dan İstanbul kararları!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Son dakika: AİHM Türkiye aleyhine yapılan o başvuruları reddetti

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Türkiye, Adana'daki 'uçan polisi' konuşuyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
6. kattaki evinin penceresinden apartman boşluğuna düşen adam öldü

Korkunç ölümün ardındaki sır perdesi! Cinayet mi? Kaza mı?

Apartman dairesinden 47 kedi, 6 köpek ve 1 kaplumbağa çıktı

Apartman dairesinden 47 kedi, 6 köpek ve 1 kaplumbağa çıktı

Şanlıurfa'da tarlada çobanlar fark etti

Şanlıurfa'da tarlada mühimmat bulundu

'Büyük Göç'te sona doğru

'Büyük Göç'te sona doğru

Kış uykusundan uyanan bozayı, yavrusunu ilçe turuna çıkardı

Kış uykusundan uyanan bozayı, yavrusunu ilçe turuna çıkardı

Balıklıgöl Yerleşkesi'nde ilkbahar güzelliği

Balıklıgöl Yerleşkesi'nde ilkbahar güzelliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.