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Elazığ'daki depremde Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 11:20 | Son Güncelleme

Elazığ'daki depremde Sürsürü Mahallesi'nde yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binanın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

39 kişinin hayatını kaybettiği, 1607 vatandaşın yaralandığı, 45 kişinin enkaz altından kurtarıldığı depremde, merkez Sürsürü mahallesinde çöken binada AFAD ve UMKE başta olmak üzere ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Çalışmalarda özel eğitimli köpekler de yer alıyor.

Çalışmalar enkaz altında kalanların kurtarılması için titizlikle yürütülüyor.

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deprem Elazığ

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