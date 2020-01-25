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Elazığ'daki depremde yaralanan vatandaşlar "deprem anını" anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.01.2020 12:09 | Son Güncelleme

Enkazdan yaralı çıkarılan ve tedavisi Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde devam eden üniversite öğrencisi Mehmet Şeker: - "Polisler, AFAD, özel harekatçılar geldiler, kurtardılar. Elleriyle, küreklerle kazdılar, iğne deliğinden bizi çıkardılar" - Yaralı Ahmet Ünal: - "Bir uyandım, baktım ki yer oynuyor, şiddetli sallanıyor. Elektrikler gidince o an ne yaptığımı bilmiyorum pencereden kendimi atmışım. Çok dehşet bir andı"

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde yaralananlar, olay anında yaşadıklarını anlattı.

Depremde yaralananların tedavisi kaldırıldıkları hastanelerde devam ediyor.

Merkez Sürsürü Mahallesi'nde çöken binanın enkazından yaralı çıkarılan ve tedavisi Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde devam eden yaralılardan üniversite öğrencisi Mehmet Şeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem sırasında 6 öğrenci aynı evde bulunduklarını söyledi.

Deprem sırasında yıkılmaz düşüncesiyle kirişin altına girdiklerini anlatan Şeker, sırtına kolon parçalarının düştüğünü belirtti.

Elektrikler kesilince karanlıkta kaldıklarını ifade eden Şeker, şöyle konuştu:

"Kapının üstüne düştüm karanlıkta kaldık. Biraz sonra kendime geldiğimde baktım ki arkadaşım yanımda ağlıyor. Enkazın altındayız ama hareket edebileceğimiz hiçbir yer yoktu. Sadece sol kolum ve sağ bacağım hareket ediyor. Diğer taraflarıma kolon düşmüş. Hareket edemiyordum. Ben kaçarken telefonumu cebime koymuştum ve telefonumu çıkardım. Telefonunun ışığını açtım. Işığı görürler dedim. Neresi yıkılmış, nasıl yıkılmış, ne olmuş bilmiyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Nasıl olduysa Rabb'im nasip etti kedi deliğinden çıktık. Polisler, AFAD, özel harekatçılar geldiler, orada kurtardılar. Elleriyle, küreklerle kazdılar, iğne deliğinden bizi çıkardılar."

Yaralılardan Ahmet Ünal da merkeze bağlı Sarılı köyünde uyuduğu sırada depremin meydana geldiğini aktardı.

"Çocuklar neredeydi, tam bilmiyorum. Bir uyandım uyku haliyle ve baktım ki yer oynuyor, şiddetli sallanıyor. O esnada elektrikler gitti. Elektrikler kesilince o an ne yaptığımı bilmiyorum pencereden kendimi atmışım. Çok dehşet bir andı. Cenabı Allah böyle bir acıyı yaşatmasın." ifadelerini kullanan Ünal, düşme sonucu ayağının kırıldığını ve ellerinden yaralandığını bildirdi.

Yaralı çocuklardan Yusuf Salih Yenigün de deprem anında panik yaparak dışarıya çıkmaya çalıştığı sırada düştüğünü ve yaralandığını anlattı.

Yaralı Hüseyin Civelek ise depremde 2 yakınını kaybettiğini belirterek, çok üzgün olduğunu ifade etti.

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