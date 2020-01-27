HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Elazığ’daki depremzedelere bir destek de evlat nöbetindeki annelerden

Elazığ’daki depremzedelere bir destek de evlat nöbetindeki annelerden

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 12:09 | Son Güncelleme

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan anneler, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için, atkı, bere ve eldiven örmeye başladı.Geçtiğimiz cuma günü merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8’lik depremin ardından birçok bina yıkıldı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan anneler, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için, atkı, bere ve eldiven örmeye başladı.
Geçtiğimiz cuma günü merkez üssü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olan 6.8’lik depremin ardından birçok bina yıkıldı. 39 kişinin hayatını kaybettiği ve bin 500’den fazla kişinin de yaralandığı depremin ardından sokakta kalan vatandaşlara bir yardım da HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi gerçekleştiren annelerden geldi. Ellerine iplik ve örgü şişi alan anneler, Elazığ ve Malatya’daki depremzedeler için atkı, bere ve eldiven örmeye başladı.

Depremzedeler için kolları sıvadılar
Vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015’te Tunceli’nin Pülümür ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırılan oğlu Müslüm (24) için Gaziantep’ten gelerek 147 gündür oturma eylemine devam eden anne Songül Altıntaş, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremlere çok üzüldüklerini söyledi. Altıntaş, “Depremzedeler için atkı örüyoruz. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılara Allah’tan şifa diliyorum. Allah’ım bir daha hiç kimseye göstermesin böyle acıları. Allah yardımcıları olsun. Kız çocuğu çıkarken hem çok üzüldük hem de çok sevindik. Kurtulanların hepsine çok sevindik. Allah’ım bir daha göstermesin” dedi.
Gaziantep’te oturan Cennet Kabaklı, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015’te Tunceli’nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Adil Kabaklı için HDP il binası önüne gelerek oturma eylemine başladı. 147 gündür oturma eylemine devam eden Kabaklı, Elazığ ve Malatya’da meydana gelen depremler nedeni ile çok üzüldüklerini söyledi. Kabaklı, “Ölenlere buradan başsağlığı diliyorum, yaralılara da Allah’tan şifa diliyorum. İnşallah bir daha bu acı olmaz, deprem olmaz. Biz de elimizden geldiğince atkı örmeye karar verdik. Kış ayları çok soğuk, oradakilerin üşümelerini istemiyoruz. Biz de yaptığımız atkıları onlara göndereceğiz. Güle güle kullansınlar, taksınlar, tekrar geçmiş olsun” diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bitlis- Muş yolunda karla mücadeleBitlis- Muş yolunda karla mücadele
Çin seyahatinden dönen iş insanına 'coronavirüs' şüphesiyle tetkikÇin seyahatinden dönen iş insanına 'coronavirüs' şüphesiyle tetkik
Hematokrit düşüklüğü ve yüksekliği neden olur?Hematokrit düşüklüğü ve yüksekliği neden olur?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Bir ülkede daha koronavirüs tespit edildi, ölü sayısı yükseldi

Bakan Soylu, depremin bilançosunu açıkladı

Bakan Soylu, depremin bilançosunu açıkladı

Kobe'nin helikopter kazasından ilk görüntüler

Kobe'nin helikopter kazasından ilk görüntüler

Elazığ için rekor bağış! İşte toplanan para

Elazığ için rekor bağış! İşte toplanan para

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Yolcu uçağı karayoluna acil iniş yaptı!

Yolcu uçağı karayoluna acil iniş yaptı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Malatya'da bir deprem daha

Malatya'da bir deprem daha

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Deprem sonrası yaptıkları şaşkına çevirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar!

İzmir’de korona virüsü alarmı! Hastanede hareketli dakikalar

İzmir’de korona virüsü alarmı! Hastanede hareketli dakikalar

Elazığ'daki depremde ölen küçük Ömer'in son sözleri kahretti!

Elazığ'daki depremde ölen küçük Ömer'in son sözleri kahretti!

Şanlıurfa'da askeri araç devrildi: 4 yaralı

Askeri araç devrildi: Yaralılar var

Elazığ'daki depremden sağ kurtulan Dilara o anları anlattı!

Elazığ'daki depremden sağ kurtulan Dilara o anları anlattı!

Elazığ'da 6.8'lik depremin yaşattığı panik kameralara böyle yansıdı

Deprem sırasında korku dolu anlar! Bir anda yere yığıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.