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Elazığ’daki feci kaza anı kamerada

29.12.2020 22:19 | Son Güncelleme:
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Elazığ’da kamyonun otomobile çarptığı ve 2’si ağır 4 kişinin yaralandığı feci kaza saniye saniye kameraya yansıdı.Kaza, bugün Malatya, Diyarbakır ve Bingöl’e geçişi sağlayan Elazığ Güney Çevre Yolu Özel Harekat Kavşağı’nda meydana geldi.

Elazığ’da kamyonun otomobile çarptığı ve 2’si ağır 4 kişinin yaralandığı feci kaza saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaza, bugün Malatya, Diyarbakır ve Bingöl’e geçişi sağlayan Elazığ Güney Çevre Yolu Özel Harekat Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.S. idaresindeki 33 AGE 478 plakalı beton pompa kamyonu, M.Z.Ç. yönetimindeki 06 AN 9160 plakalı Volkswagen marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobili yol kenarında park halinde bulunan tıra, beton pompa aracı ise yol tabelasına çarparak durabildi. Kazada 2’si ağır 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı MOBESE kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kamyonun otomobile ve ardından yol tabelasına çarpması, kamyon sürücüsü ile yanındaki arkadaşının kazadan sonra kamyondan çıkarak yere yığıldığı görüldü.

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