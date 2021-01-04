HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Elazığ’daki feci kazada ölü sayısı 4’e yükseldi

Elazığ’daki feci kazada ölü sayısı 4’e yükseldi

04.01.2021 21:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Elazığ’daki feci kazada ölü sayısı 4’e yükseldi

Elazığ’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 4’e yükseldi.Kaza, merkeze bağlı Kuzey Çevre Yolu Necmettin Erbakan Bulvarı’nda meydana geldi.

Elazığ’da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 4’e yükseldi.
Kaza, merkeze bağlı Kuzey Çevre Yolu Necmettin Erbakan Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çaydaçıra Mahallesi’nden Zafran Mahallesi’ne seyreden henüz sürücüsü belirlenemeyen 23 HT 937 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek 23 K 5497 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrularak hurdaya döndü. Kazada 2 kişi olay yerinde, 1 kişi de hastanede hayatını kaybetti. Araçlarda sıkıştıkları yerden itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından kurtarılarak kentteki hastanelere kaldırılan 3 yaralının tedavisi sürerken bir acı haber daha geldi. Fırat Üniversite Hastanesi’ne kaldırılan yaralı bir kadın da yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin sayısı 4’e yükselirken, hayatını kaybedenlerden 2’sinin kadın, 2’sinin de erkek olduğu öğrenildi. Ölenlerin kimlik tespiti ile diğer 2 yaralının tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Elazığ’daki feci kazada ölü sayısı 4’e yükseldi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir döneme damga vurmuştu! Medya imparatoru 79 yaşında baba oldu! Bir döneme damga vurmuştu! Medya imparatoru 79 yaşında baba oldu!
Alevlerin arasında kalan kaplumbağayı itfaiye kurtardıAlevlerin arasında kalan kaplumbağayı itfaiye kurtardı
10 Kasım resmi tatil mi?10 Kasım resmi tatil mi?

En Çok Okunan Haberler

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

Kısıtlamada sokak ortasında fuhuş pazarlığı

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

İstanbul'a kar mı yağacak? Tarih vererek duyurdu

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

Görünce duygulandı! Kestiği ağacın gövdesinden çıktı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Memur ve emekli maaş zamları belli oldu

Memur ve emekli maaş zamları belli oldu

İşte memurların güncel zam tablosu!

İşte memurların güncel zam tablosu!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Diğer Haberler

Emniyetten önemli uyarı! WhatsApp'tan gönderiyorlar

Emniyetten önemli uyarı! WhatsApp'tan gönderiyorlar

Görüntü Giresun'dan! Aç kalan kurtlar şehre indi

Kurtlar şehre indi! Uyarılar peş peşe geldi

Adil Öksüz'ün çanta gömdüğü iddia edilen bölgede orman yangını

Adil Öksüz’ün çanta gömdüğü iddia edilen bölgede orman yangını

Kocaeli'de alevlerin arasında kalan kaplumbağayı itfaiye kurtardı

Alevlerin arasında kalan kaplumbağayı itfaiye kurtardı

Siirt’te PKK’lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Siirt’te PKK’lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi

İtalya'da son 24 saatte 348 kişi Kovid-19'dan öldü

İtalya'da son 24 saatte 348 kişi Kovid-19'dan öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.