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Elazığ'daki FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 18:24 | Son Güncelleme

FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden biri tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY)) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 6'sı muvazzaf asker 7 zanlıdan biri tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması" soruşturması çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elazığ merkezli Ankara, Balıkesir, Mardin, Antalya ve Hatay'da örgütün TSK içerisinde oluşturduğu mahrem yapılanmanın deşifre edilmesi amacıyla 5 Ekim'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 6, daha sonra da bir şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ FETÖ operasyon

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