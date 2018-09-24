Elazığ'daki FETÖ/PDY operasyonu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün "gaybubet" olarak adlandırılan hücre evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i mahkemece tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haklarında gözaltı kararı bulunan firari zanlıların yakalanması için 21 Eylülde çalışma başlatılmış, FETÖ mensuplarınca "gaybubet" olarak adlandırılan adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 kişi gözaltına alınmıştı.
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