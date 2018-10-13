Elazığ'daki FETÖ/PDY operasyonu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Elazığ merkezli 5 ilde 9 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 9 Ekim'de örgütün TSK içerisinde oluşturduğu mahrem yapılanmanın deşifre edilmesi amacıyla çalışma gerçekleştirmişti.
Elazığ, Bilecik, Hakkari, Siirt ve Aydın'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, ankesörlü telefonla görüşme yaptıkları tespit edilen 4'ü muvazzaf asker 6 kişi gözaltına alınmıştı.
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