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Elazığ'daki FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 13:05 | Son Güncelleme

Örgütün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Elazığ merkezli 5 ilde 9 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 9 Ekim'de örgütün TSK içerisinde oluşturduğu mahrem yapılanmanın deşifre edilmesi amacıyla çalışma gerçekleştirmişti.

Elazığ, Bilecik, Hakkari, Siirt ve Aydın'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, ankesörlü telefonla görüşme yaptıkları tespit edilen 4'ü muvazzaf asker 6 kişi gözaltına alınmıştı.

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Elazığ FETÖ PDY

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