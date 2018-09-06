Elazığ'daki gerginlik

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, dün bir esnafın Suriyeliler tarafından darbedilmesi üzerine tekrar toplanan mahalle sakinlerini Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz dağılmaları konusunda ikna etti.

İddiaya göre, Sanayi Caddesi'nde tuhafiye dükkanı işleten Ekrem Yıldırım'ın Suriyeli bir grup tarafından darbedilmesini protesto etmek isteyen mahalle sakinleri akşam caddede tekrar toplandı.

Bunun üzerine olay yerine gelen Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, mahalle sakinleri ile caddedeki bir kıraathanede görüştü.

Mahalleliyi yaşanan gerginliğe son vermeleri konusunda ikna etmeye çalışan Yanılmaz, yaptığı konuşmada, ülkelerindeki iç savaştan dolayı yaşadıkları toprakları terk etmek zorunda kalan Suriyelilere insanlık gereği ülke olarak kucak açtıklarını belirtti.

Hiçbir Suriyelinin gösterilen bu iyi niyeti suistimal edemeyeceğini ifade eden Yanılmaz, şunları söyledi:

"Bizim huzurumuzu bozacak olan kim olursa olsun biz buna müsade etmeyiz, kim olursa olsun. İster içimizden, ister dışımızdan, huzuru bozanlara asla müsade etmeyeceğiz. Yarından itibaren Sanayi Mahallesi başta olmak üzere Elazığımızın bütün alanlarında emniyetimiz bu konuların üzerine üzerine giderek daha dikkatli sonuçlar alacak."