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Elazığ'daki gerginlik

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 20:52 | Son Güncelleme

Elazığ'da, bir esnafın darbedilmesi olayına karıştığı belirlenen 16 Suriyeli, sınır dışı edilmek üzere Kilis'e gönderildi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, bir esnafın darbedilmesi olayına karıştığı belirlenen 16 Suriyeli, sınır dışı edilmek üzere Kilis'e gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca, önceki gün Elazığ merkez Sanayi Caddesi'nde tuhafiye dükkanı işleten Ekrem Yıldırım'ın Suriyeli bir grup tarafından darbedilmesi olayına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelenerek olaya karışan şüpheliler belirlendi.

Bulundukları adreste gözaltına alınan 16 Suriyeli sınır dışı edilmek üzere Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gönderildi.

- Olay

Elazığ'da, önceki gün, Sanayi Caddesi'nde tuhafiye dükkanı işleten Ekrem Yıldırım, kavga eden Suriyelileri ayırmak istemişti. Bunun üzerine Yıldırım ile Suriyeliler arasında kavga çıkmış ve Yıldırım Suriyelilerce darbedilmişti. Yolu trafiğe kapatan mahalleli, müdahale ettikleri Suriyelilerin Suriyelilerin kentten ayrılmasını istemişti. Olay yerine gelen Vali Vekili Mustafa Gül, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül ve Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, mahalleliyi ikna ederek dağılmalarını sağlamıştı.

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Elazığ gerginlik Suriyeli

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