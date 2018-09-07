Elazığ'daki hayvan otlatma kavgası

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, hayvan otlatma meselesinden çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 2'ye yükseldi.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Çöteli köyünde iki aile arasında hayvan otlatma meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Rahmi Özel, tedavi gördüğü Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Özel'in yaşamını yitirmesiyle silahlı kavgada ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi. Olayda yaralanan Abdülkerim Özel'in tedavisi ise sürüyor.
Öte yandan gözaltına alınan olayın şüphelisi Y.A. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Elazığ'da, dün merkeze bağlı Çöteli köyünde iki aile arasında hayvan otlatma yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.
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