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Elazığ’daki kadın cinayetiyle ilgili 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.08.2019 16:31 | Son Güncelleme

Elazığ’da 3 çocuk annesinin vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.Dün merkeze bağlı Yazıkonak beldesi Fatih Mahallesi Neşe Sokak’ta, 3 çocuk annesi Kebire Atanmaz (48), silahla vurularak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Elazığ’daki kadın cinayetiyle ilgili 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ’da 3 çocuk annesinin vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Dün merkeze bağlı Yazıkonak beldesi Fatih Mahallesi Neşe Sokak’ta, 3 çocuk annesi Kebire Atanmaz (48), silahla vurularak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasında şüpheliler M.Ş., Ö.C. ve S.C. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler jandarmada ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Elazığ’daki kadın cinayetiyle ilgili 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ’daki kadın cinayetiyle ilgili 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ’daki kadın cinayetiyle ilgili 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Elazığ’daki kadın cinayetiyle ilgili 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

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