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Elazığ’daki kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 19:11 | Son Güncelleme

Elazığ’da iki otomobilin karıştığı kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi.Kaza, bugün Elazığ-Baskil yolunun 30.

Elazığ’da iki otomobilin karıştığı kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi.
Kaza, bugün Elazığ-Baskil yolunun 30. kilometresinde meydana gelmişti. İnfaz koruma memuru olarak görev yapan Nihat Kürşat idaresindeki 23 ES 970 plakalı otomobil ile Serkan Uçar yönetimindeki 44 FJ 606 plakalı otomobil çarpışmış, sürücülerden Kürşat olay yerinde hayatını kaybetmiş, 1’i çocuk 3 kişi ise yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Kürşat’ın eşi Nebahat Kürşat’ta tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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