Elazığ'daki 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması uzatıldı

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da Valilik kararıyla 4 ilçedeki 15 noktada başlatılan 'özel güvenlik bölgesi' uygulaması, 15 gün süreyle uzatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Elazığ'ın Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu ilçe sınırlarındaki 15 bölgenin 15 Kasım- 29 Kasım tarihleri arasında 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, Elazığ ili Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu ilçe sınırları içerisindeki 15 ayrı bölgede 15 Kasım 2018-29 Kasım 2018 tarihleri arasında Elazığ Valiliği kararı İle 15 gün süre ile özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Halkımızın can ve mal güvenliği için, özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır."

