Elazığ'daki silahlı kavga

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, önceki gün Rızaiye Mahallesi Tevfik Efendi Sokak'ta çıkan silahlı kavgada, Murat E'nin (25) başından vurularak öldürülmesine ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.
Çalışma sonucu Karşıyaka Mahallesi'nde gözaltına alınan şüpheli C.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Önceki gün Rızaiye Mahallesi Tevfik Efendi Sokağı'nda, Murat E. (25) ile bazı kişi ya da kişiler arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine açılan ateş sonucu başından yaralanan Murat E, kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
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