Elazığ'daki silahlı saldırı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da oturduğu apartmanın önünde silahlı saldırıya uğrayan kişinin cinayet zanlısı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Akpınar Mahallesi Bozca Sokak'ta ikamet ettiği apartmanın önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Zülfü Metin Canpolat'ın (38) cinayet şüphelisinin G.A. olduğunu tespit etti.

Şüphelinin bulunduğu adrese operasyon düzenleyen ekipler, G.A'yı gözaltına aldı, olayda kullanılan silahı ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elazığ'da, 5 Ocak'ta Akpınar Mahallesi Bozca Sokak'taki bir apartmanda ikamet eden Zülfü Metin Canpolat, evine giderken uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmış, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde kurtarılamamıştı.

