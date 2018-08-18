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Elazığ'daki terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 22:15 | Son Güncelleme

İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, 18 Ağustos 2016'daki terör saldırısında şehit düşen meslektaşları için mevlit okuttu

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler 18 Ağustos 2016'daki terör saldırısında şehit düşen meslektaşları için mevlit okuttu.

İzzet Paşa Camisi'nde akşam namazının ardından düzenlenen Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, mevlit okundu, dua edildi.

Daha sonra gelenlere lokum ve gül suyu ikram edildi.

Mevlit programına Vali Yardımcısı Mustafa Gül, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, çok sayıda polis memuru ve vatandaşlar katıldı.

PKK'lı teröristlerce 18 Ağustos 2016'da İl Emniyet Müdürlüğüne bomba yüklü araçla yapılan saldırıda 3 polis şehit olmuş, aralarında sivillerin de bulunduğu 217 kişi yaralanmıştı.

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