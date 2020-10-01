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Elazığ’daki uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 14:57 | Son Güncelleme

Elazığ’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 5’i tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde satışı yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarının tespitine yönelik çalışma yaptı.

Elazığ’daki uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Elazığ’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerden 5’i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde satışı yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarının tespitine yönelik çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde planlı çalışma yapan ekipler ilk önce sokak satıcılarından uyuşturucu madde satın aldıkları belirlenen 30 şahsı yakaladı. Bunlar hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapan polis torbacılara yönelik operasyon için şafak vakti düğmeye bastı. Gün ağarmasıyla birlikte harekete geçen ekipler, Özel Harekat Polisi’nin desteğiyle 7 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskında 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çeşitli miktarlarda kubar, toz esrar, metamfetamin ile çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden 6’sı adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklandı,1’i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Emniyette 1 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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