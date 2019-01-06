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Elazığ'ın 3 ilçesinde eğitime kar engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 23:22 | Son Güncelleme

Elazığ'ın 3 ilçesinde eğitime kar engeli

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Palu, Karakoçan ve Kovancılar ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki bazı okullarda eğitime yarın ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Palu, Karakoçan ve Kovancılar ilçelerinde etkili olan kar nedeniyle yolları ulaşıma kapanan köylerde yaşayan ve taşımalı eğitim sistemi kapsamındaki öğrenciler için okullar tatil edildi.

Bu kapsamda Palu'ya bağlı Gemtepe, Atik, Büyükçaltı, Küçükçaltı, Kırkbulak, Güllüce, Tarhana, Yarımtepe, Karataş, Bozçanak, Kayaönü, Yaylacık köyleri, Karakoçan ilçesinin bazı köyleri ile Kovancılar ilçesine bağlı Okçular köyünde yaşayan öğrenciler için eğitime öğretime yarın ara verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Elazığ kar yağışı okullar Tatil

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