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Elazığ’ın 4 ilçesinde 15 yer, özel güvenlik bölgesi ilan edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 11:38 | Son Güncelleme

Elazığ’ın 4 ilçesinde 15 ayrı yer 2020 yılının Aralık ayı sonuna kadar özel güvenlik bölgesi ilan edildi.Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, Elazığ ili Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu ilçe sınırları içerisindeki 15 ayrı bölgede 15 Kasım 2019 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında 1715 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir.

Elazığ’ın 4 ilçesinde 15 ayrı yer 2020 yılının Aralık ayı sonuna kadar özel güvenlik bölgesi ilan edildi.
Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, Elazığ ili Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu ilçe sınırları içerisindeki 15 ayrı bölgede 15 Kasım 2019 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında 1715 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir. Halkımızın can ve mal güvenliği için, özel güvenlik bölgelerine mülki amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır" denildi.
Açıklamada, özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerin, Alacakaya ilçesinde Gortil Yaylası, Herbite Yaylası Bölgesi, Arıcak ilçesinde Görese 1,2 Bölgesi, Karakoçan ilçesinde Gazdağı- Karaboğa dağları hattı, Dilektaşı Yaylası, Akpınar batısı, Pilavtepe, Koçyiğitler köyü batısı, Başak Yaylası, Velikan doğusu, Çatılı bölgesi ve Palu ilçesinde ise Akdağ, Haydar, Deştibotan Yaylaları bölgelerinin olduğu aktarıldı.

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